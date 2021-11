Il Rabadan tradizionale è costretto a gettare la maschera per il secondo anno consecutivo. Il Municipio di Bellinzona non ha autorizzato lo svolgimento del carnevale secondo la formula introdotta nel 1996. La capitale non sarà quindi recintata, non vi saranno i cortei e nemmeno le tendine. Troppo grandi i rischi legati, da un lato, a un possibile peggioramento dell’evoluzione epidemiologica e, dall’altro, alla sicurezza, considerando che molti festaioli entrano nel perimetro ben prima dell’inizio dei bagordi. E quindi sarebbe stato impossibile controllare il Covid pass. Senza dimenticare chi nel centro ci abita: si tratta di 1.500 persone. La Turrita tuttavia non sarà orfana completamente dei frizzi e lazzi. La società organizzatrice sta allestendo un programma alternativo all’Espocentro e all’annesso Palasport che in linea di massima dovrebbe ricalcare quello abituale (senza i cortei, naturalmente).

«Una decisione sofferta»

Le riserve sono state sciolte oggi dopo giorni di speculazioni, entusiastiche prese di posizione, accalorati comunicati stampa e la clamorosa retromarcia del Municipio di Lugano. «È stata una decisione sofferta, giunta dopo una lunga riflessione che ci ha impegnati per più sedute e che ha fatto emergere posizioni diverse in seno all’Esecutivo (non vi è stata, insomma, unanimità nel consesso; n.d.r.», ha spiegato di fronte alla stampa il sindaco Mario Branda. Il quale ha in seguito snocciolato i principali motivi all’origine del pollice verso al «vero» Rabadan. In primo luogo vi è il fatto che «la situazione sul piano sanitario non è ancora stabile. I casi sono in aumento, le varianti si moltiplicano e una fetta importante della popolazione non è tuttora vaccinata». Secondariamente il carnevale cittadino è un evento che coinvolge un pubblico di tutte le età e attira, sull’arco di sei giorni, 150.000 spettatori. Troppi. In terzo luogo vi sono i costi a carico della società Rabadan per allestire la Città del carnevale e per garantire la sicurezza nonché per organizzare i trasporti pubblici; complessivamente 600.000 franchi. «Quali sforzi avrebbero dovuto essere messi in atto per compensare queste spese? Con ogni probabilità avrebbe voluto dire attirare ancora più persone», ha precisato Mario Branda.

Si è pertanto optato per la soluzione Espocentro-Palasport, in zona Liceo. L’intenzione degli organizzatori è quella di offrire il solito programma, senza i cortei dei bambini (del venerdì) e quello mascherato della domenica. Oltre alle classiche serate si svolgeranno i bagordi per i più piccoli il lunedì e verosimilmente la risottata del martedì. «La zona verrà delimitata e bisognerà presentare il certificato Covid, mentre il numero massimo di festaioli per giorno e/o serata non è ancora stato fissato. Nelle prossime settimane faremo le necessarie valutazioni», ha osservato il neopresidente Giovanni Capoferri, al timone da quattro mesi. E per coloro che si presenteranno comunque in maschera in centro? «Gli esercenti del centro storico possono decidere di organizzare delle attività all’interno dei propri locali nei limiti concessi dalle attuali disposizioni sugli esercizi pubblici. I carnevali nei quartieri della Città potranno svolgersi nel rispetto delle direttive federali», ha puntualizzato il sindaco.

Lingera sì, Naregna light?

Concludiamo gettando lo sguardo sugli altri due principali carnevali della nostra regione. La Lingera di Roveredo si svolgerà normalmente compreso il corteo mascherato del sabato, mentre a Biasca si sta pensando ad un’edizione «light» in piazza della monarchia effimera di Naregna.

