Mentre prosegue la campagna elettorale per l’elezione del sindaco, con la scelta tra Mario Branda e Simone Gianini attesa il 16 maggio, nei gruppi del Consiglio comunale di Bellinzona ci si prepara alla seduta costitutiva della nuova legislatura, in programma martedì 18. I giochi sono oramai fatti per quanto riguarda coloro che guideranno le frazioni e per la scelta dei membri delle commissioni. Ma anzitutto ecco chi sarà il nome che il PLR (a cui spetta la carica che come da tradizione viene assunta a rotazione) proporrà per la presidenza del nuovo Legislativo. Si tratta del 66.enne di Camorino Renato Dotta, consigliere comunale rieletto, noto anche per essere il Re del carnevale Rabadan, il più amato dai ticinesi. Sarà lui, se il plenum approverà la proposta, a diventare primo cittadino della...