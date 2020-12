Sotto l’albero di Natale il Municipio ed il Consiglio comunale di Bellinzona avrebbero voluto trovare ben altro. Il discorso può essere allargato alla popolazione e ai cittadini del resto del Cantone, di cui la Turrita è pur sempre la capitale, anche se in questo tormentato 2020 non si è dimostrata all’altezza. La sua immagine è stata scalfita dal bubbone relativo ai sorpassi di spesa in tre progetti pubblici per complessivi 5 milioni di franchi.

Stasera – in un clima teso, tutt’altro che natalizio e per nulla all’insegna del «volemose bene» come è solitamente il caso nell’ultima seduta dell’anno – si è messo un primo importante cerotto a questa vicenda. Il plenum ha approvato i crediti suppletori per due delle tre opere finite nell’occhio del ciclone, ossia lo stadio Comunale (1,6 milioni circa, con sforamento di ben il 44% in particolare a causa della realizzazione della gradonata non prevista dal messaggio originario) ed il Policentro di Pianezzo (1,2 milioni, equivalente a un superamento del 18%). A nulla è pertanto valso il pollice verso del gruppo Lega-UDC, di buona parte del PPD, dei Verdi e del Movimento per il socialismo e gli Indipendenti Giulio Deraita e Luigi Calanca (entrambi ex leghisti). Grazie al sostegno compatto del PLR e dell’Unità di Sinistra l’Esecutivo ha ottenuto quello che voleva: per il Policentro (40 sì, 12 no e un astenuto) e per lo stadio (31 sì, 23 no e un’astensione).

PLR e Unità di Sinistra compatti

Serviva la maggioranza qualificata. Ed è stata ottenuta. Ma i sorrisi di chi è uscito «vincitore» dalla palestra del Ciossetto di Sementina (luogo deputato ad accogliere le sedute di Legislativo in tempi di coronavirus) rimangono almeno temporaneamente a denti stretti. La destra ha infatti già annunciato il referendum contro il via libera ai due crediti. Leghisti e democentristi avrebbero voluto che la raccolta firme scattasse in un momento migliore (non nel mezzo delle feste e della seconda ondata pandemica), tanto che nelle scorse settimane avevano più volte chiesto di rinviare la discussione a fine gennaio.

Da un lato perché non sono ancora note le conclusioni dell’inchiesta amministrativa e disciplinare aperta nei confronti del direttore del Settore opere pubbliche (cautelativamente sospeso dall’incarico) e, dall’altro, poiché secondo il gruppo manca(va)no i necessari approfondimenti per votare con cognizione di causa i due crediti, in primis quello sull’ammodernamento dello stadio con relativo restyling della pista di atletica. Così non è stato. Da notare che il credito per l’ex oratorio di Giubiasco passerà al vaglio del plenum nei prossimi mesi.

Come per gli onorari?

E l’ultima parola potrebbero averla i cittadini qualora, ovviamente, il referendum riuscisse (servono circa 3.000 sottoscrizioni), impresa certamente non impossibile. La prima storica legislatura della Bellinzona aggregata si era aperta con una votazione popolare (quella sugli onorari dei municipali: a spuntarla furono i referendisti, vale a dire Lega-UDC-Il Noce-Indipendenti da una parte e MPS dall’altra) e potrebbe chiudersi con un’altra chiamata alle urne. Vedremo.

Critiche a non finire

Concentriamoci ora sul dibattito plenario, fiume e decisamente caotico, di cui i due audit hanno fatto da fil rouge. Per Manuel Donati (Lega) «la vicenda ha macchiato in modo indelebile questa legislatura. E ora si cerca di incolpare l’ex Municipio di Pianezzo senza che possa difendersi, dato che nessuno dei suoi membri è stato sentito nell’ambito degli audit». Di tutt’altro avviso Charles Barras (Unità di Sinistra), secondo il quale l’operazione Policentro non è ancora conclusa, ma lo stabile fa il suo servizio ed è stato edificato come previsto. Secondo Marco Noi (Verdi) «non sappiamo ancora cosa è andato storto e se sono stati attuati dei rimedi per farvi fronte. La nuova Bellinzona è incapace di consolidarsi, non siamo per nulla sulla buona strada».

Il metodo di gestione della cosa pubblica non funziona, ha precisato Monica Soldini, aggiungendo che l’MPS non raccoglierà le 3.000 firme circa necessarie: «L’occasione per i cittadini di farsi sentire è il 18 aprile, giorno delle elezioni». «Ma davvero difendete gli interessi di chi vi ha eletto votando questi crediti?», ha chiesto in modo retorico Luigi Calanca (Indipendente), rivolgendosi ai consiglieri comunali del PLR e dell’Unità di Sinistra. «Se c’è un problema bisogna affrontarlo e risolverlo. Così è stato», ha tuonato Fabio Käppeli. Per le istituzioni della capitale questa vicenda è un banco di prova, per vedere «se siamo in grado di fare una disanima equa e oggettiva. Io nutro forti dubbi. I soldi per le due opere sono stati spesi, non sprecati», ha affermato Renato Züger (Unità di Sinistra).

«Un tuffo nel Medioevo»

Per Giulio Deraita (Indipendente) «siamo di fronte ad un tuffo nel Medioevo, quando i visconti costruivano i castelli e la plebe pagava. Così è successo nella Turrita. E il peggio è che non impareremo da questo errore». Non tutto è da buttare, ha replicato il socialista Henrik Bang: «Il processo aggregativo necessita di tempo. Ci vorranno almeno 10-15 anni. Degli errori sono inevitabili». Duro Paolo Locatelli (PPD): «Gli interventi allo stadio rappresentano lo “scempio degli scempi” di come non si deve gestire un’opera pubblica con i soldi dei contribuenti. Il tutto, con l’insistito, sproporzionato ed inammissibile ricorso allo strumento delle deleghe di spesa municipali. L’Esecutivo sapeva della gradonata almeno un anno e mezzo prima di quando ha appurato dei sorpassi di spesa. Al cospetto del teatrino dei liberali che vogliono nascondere la polvere sotto allo zerbino e ai socialisti che sollevano lo stesso zerbino per agevolare il lavoro dei liberali il PPD vota contro».

Pronti a voltare pagina

Il compito di difendere l’Esecutivo è spettato al sindaco Mario Branda: «Non siamo contenti di quello che è accaduto. Ci sono cose che non sono andate bene, su questo non ci piove. Accettiamo dunque le critiche, le contestazioni, le osservazioni che ci avete rivolto. Una situazione simile non dovrà ripetersi perché mina la credibilità delle istituzioni. Siamo tuttavia soddisfatti delle opere. Il Municipio, in ogni modo, si assume in modo collegiale la responsabilità politica. Abbiamo imparato la lezione. Come Città ne usciremo più forti».

