Il ricorso di Lega-UDC è irricevibile

Lo si era detto subito ed ora arriva anche la conferma del Consiglio di Stato. Il ricorso con il quale Tuto Rosssi, Luca Madonna, Simone Orlandi, Manuel Donati e altri rappresentanti di Lega ed UDC chiedevano di annullare, poiché la seduta era stata convocata irregolarmente, tutte le decisioni adottate il 21 e il 22 dicembre scorsi dal Consiglio comunale di Bellinzona è stato dichiarato irricevibile in quanto tardivo. Le risoluzioni - e in particolare quella che, per un solo voto, aveva dato via libera al credito suppletorio necessario a coprire i sorpassi di spesa nei lavori di miglioria allo stadio comunale della Turrita - erano state pubblicate all’albo comunale il 23 dicembre. Tenuto conto delle ferie giudiziarie dal 18 dicembre al 2 gennaio, il termine di ricorso scadeva il 1. febbraio. Orbene, Lega e UDC lo hanno consegnato brevi manu al Servizio ricorsi del Consiglio di Stato il 3 febbraio «sicché esso risulta irrimediabilmente tardivo» scrive il Governo nella decisione con la quale pone inoltre a carico dei ricorrenti la tassa di giustizia di 500 franchi. Ricorrenti ai quali è data ora la possibilità di appellarsi al Tribunale cantonale amministrativo.