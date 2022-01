La situazione non è facile per nessuno e navigare nelle incertezze non aiuta di certo. Ma siamo tutti sulla stessa barca e a remare faticosamente ci sono anche i musei. È ormai tristemente noto che quelli grandi e internazionali hanno dovuto affrontare crisi e tagli dolorosi. Chiedete al “MET” di New York. Nel nostro cantone il colpo si è sentito altrettanto forte a causa delle mancate visite da parte del bacino lombardo e delle scuole. Le piccole realtà locali invece come se la sono cavata? Il polso della situazione ce la danno direttamente i responsabili di alcuni luoghi espositivi del Bellinzonese. «Il 2021 è andato abbastanza bene – racconta Riccardo Bozzini, vicepresidente della fondazione archivio fotografico Roberto Donetta di Acquarossa - I primi due mesi siamo stati chiusi poi abbiamo...