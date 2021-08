I lavori per la preparazione del dossier sono alla volata finale e, salvo sorprese, entro fine anno è atteso il via libera al sussidio cantonale grazie al quale il progetto di rilancio del Centro Polisport di Olivone potrà entrare nel vivo. «Stiamo ultimando la documentazione da spedire a Bellinzona in modo che il Consiglio di Stato possa allestire il messaggio all’attenzione del Gran Consiglio. Contiamo che il parlamento cantonale lo possa discutere in una delle due sedute in calendario nel mese di novembre o, più verosimilmente, in quella di metà dicembre» spiega al Corriere del Ticino la sindaca di Blenio, Claudia Boschetti Straub. Il piano finanziario allestito dal Comune e riportato nel messaggio con la richiesta del credito approvato la scorsa primavera dal Consiglio comunale, prevede...