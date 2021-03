È senza dubbio uno dei progetti faro dell’alta valle, ma pensarlo a sé stante non avrebbe senso. Per questo, approfittando dell’investimento milionario con il quale si vuol dare nuovo lustro al Polisport di Olivone, il Municipio di Blenio ha deciso di creare nuove condizioni di rilancio che possano dare respiro alla microeconomia locale attualmente in affanno, incentivare investimenti privati e migliorare così la qualità di vita di tutta la popolazione. Come? Mettendo in rete l’offerta turistica già oggi ricca e che fra qualche anno lo sarà ancor di più con il nuovo Polisport ed altri progetti, ad esempio quello riguardante la stazione di Campo Blenio, che mirano ad incrementare l’attrattiva dell’alta valle sull’intero arco dell’anno. Una visione ambiziosa, che lunedì 29 marzo ha ottenuto l’avallo del Consiglio comunale: oltre a dare via libera al passaggio della struttura al 100% nelle mani del Comune e al progetto da 6,7 milioni di franchi per la sua trasformazione in grande stile, ha anche approvato il credito di 105.000 franchi necessario a finanziare i lavori di un gruppo interdisciplinare che dovrà appunto sviluppare un concetto di governance unica per le varie offerte turistiche presenti sul territorio comunale. «Lo studio ambientale, lo svago, lo sport, il semplice contatto con la natura, la possibilità di acquistare prodotti genuini - ha ricordato la sindaco di Blenio Claudia Boschetti Straub nel presentare alla stampa la visione del Comune - sono sempre state caratteristiche apprezzate. Ora hanno bisogno di un nuovo e funzionale rilancio che sappia valorizzarli, metterli in relazione, renderli attrattivi, complementari».

Tutto in un raggio di 8 chilometri

Dicevamo della ricca offerta turistica. Ebbene, in un raggio di 8 chilometri, ha ricordato la sindaca, si trovano il paradiso naturalistico del Lucomagno con sbocco sulla regione della Surselva ed i suoi comprensori sciistici, il Centro per lo sci nordico di Campra apprezzato anche d’estate per le escursioni pedestri o con il rampichino, la già citata stazione di Campo Blenio, la Fondazione alpina per le scienze della vita, senza dimenticare la capanna Gorda con il futuro osservatorio astronomico. «Olivone non deve essere la periferia di tutte queste offerte, ma la capitale del grande progetto di rilancio» ha ribadito Claudia Boschetti Straub.

Piscina, campeggio e «pods»

Capitale che, se tutto filerà liscio, nell’autunno del 2023 avrà a disposizione un Polisport rinnovato e ampliato. Il progetto elaborato dallo studio d’architettura blanco-ad di Acquarossa in collaborazione con l’architetto paesaggista Francesca Kamber, prevede innanzitutto il mantenimento dell’attuale struttura alla quale si affiancherà, a valle, un nuovo edificio che accoglierà una buvette ed una zona di svago per bambini. Nell’area prativa del comparto è invece prevista la realizzazione di un campeggio in grado di accogliere turisti di vario tipo: dall’escursionista che decide di accamparsi in tenda, alla famiglia che si sposta in camper, senza escludere il visitatore che preferisce installarsi in una struttura più tradizionale. Per quest’ultima categoria turistica si è pensato, in una seconda fase alla costruzione di alcuni «pods», cioè di strutture fisse di piccole dimensioni realizzate con materiali naturali. Altro punto di forza del progetto è la piscina riscaldata con diverse profondità. Il tutto per un investimento di 6,4 milioni di franchi. Dedotti i sussidi ed i contributi pubblici e privati, a carico del Comune rimane un onere di poco superiore ai 2 milioni. Comune che è il promotore per la parte immobiliare e strutturale del progetto, mentre la gestione e la promozione del nuovo Polisport sarà affidata a terzi.

«Approccio vincente»

«Unire le forze ottimizzando nel contempo le risorse è un approccio vincente» ha osservato il direttore dell’Ente regionale per lo sviluppo del Bellinzonese e valli Manuel Cereda, secondo il quale il prospettato aumento di turisti porterà beneficio all’intera economia bleniese. Sulla stessa lunghezza d’onda il direttore dell’Organizzazione turistica regionale Bellinzonese e Alto Ticino Juri Clericetti il quale ha evidenziato che la vera sfida sarà quella di fare in modo che i turisti si fermino anche a pernottare in valle grazie anche all’offerta di nuovi posti letto nel campeggio e nei «pods» del futuro Polisport.

©CdT.ch - Riproduzione riservata