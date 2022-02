Attorno alle 10.45 di questa mattina, il rimorchio trainato da un camion si è ribaltato sull’A2 in direzione sud, all’altezza di Camorino. L’incidente - la cui causa è forse legata al vento - non ha causato feriti, come riferisce Rescue Media. Per recuperare il mezzo e liberare la carreggiata, l’autostrada è stata temporaneamente chiusa.