Chi si aspettava le folle di un tempo sarà rimasto deluso. Chi temeva la bolgia con una pandemia non ancora conclusa avrà tirato un sospiro di sollievo. E chi ama il carnevale si sarà divertito. Comunque.

Il ritorno dei bagordi a Bellinzona, dopo due anni di pandemia, si presta a tutte le interpretazioni possibili. Forse l’unica certezza potrebbe essere la parziale delusione di alcuni degli esercenti che in pochi giorni, last minute, hanno investito molte energie e risorse per quella che ritenevano potesse essere un’occasione d’oro e che probabilmente, glielo auguriamo, entro martedì potrà esserla per davvero. Mentre scriviamo, la prima notte dell’inedito carnevale nei bar di Bellinzona non si è ancora conclusa. Manca un po’ alla chiusura di questo esordio, fissato per l’una. La sensazione è che il botto che molti attendevano, speravano, o temevano, non c’è stato. Ma il carnevale non è affatto morto, in quella che è una delle sue patrie.

I grandi assenti? I giovanissimi

Alcuni bar, quelli già normalmente gettonati il venerdì e sabato sera, si sono animati sin dalle 19. In due di essi la folla non si è fatta attendere, in particolare in uno che già per Natale aveva installato una tendina. E non era affatto scontato, mancando la consegna delle chiavi che abitualmente fungeva da catalizzatore. Ovunque maschere e costumi si sono presentati per questo atteso ritorno, proposto dagli esercenti alla luce del «liberi tutti» decretato da Berna una settimana fa, e accolto dal Municipio con apertura ma forse, sotto sotto, con qualche preoccupazione. Tanto che la città tra mercoledì e oggi è stata blindata nei suoi punti più sensibili, all’immagine del teatro completamente transennato. Ma, come dicevamo, almeno per l’esordio, non ce n’era bisogno. Non sono pochi i locali che abbiamo trovato semi vuoti. A mancare, fa strano, sono stati i giovanissimi. E poi forse in generale c’è ancora qualche timore. Forse abbiamo perso l’abitudine di uscire. Forse, anche, qualcuno si sarà detto, rimango a casa e seguo quanto sta avvenendo in Ucraina.

Uno spiraglio

Gli aficionados del carnevale, comunque, c’erano eccome. E in questo senso l’immagine è quella delle piazze Nosetto e Governo dominate dalla musica delle guggen. Finalmente senza freni. E poi un’altra immagine, quella dei ritrovati abbracci. E delle strette di mano. Per molti quasi una chimera, fino a poche settimane fa, con la semi allerta da Omicron. Se dunque Bellinzona non ha vissuto il botto di Lucerna, dove al ritorno di un carnevale sempre sentito, oggi, si sono presentati in 16.000, uno spiraglio, questa cittadina arroccata tra i castelli e spesso così inospitale per un vento che non dà tregua, ebbene uno spiraglio di luce l’ha visto. La festa prosegue stasera fino a martedì. E allora festa sia. Poi si vedrà.

©CdT/Chiara Zocchetti

©CdT.ch - Riproduzione riservata