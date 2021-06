Il programma

In apertura, sabato 3 luglio alle 15, ci sarà una cerimonia pubblica di commemorazione. Dopo il saluto del sindaco di Bellinzona Mario Branda, a ricordarlo saranno alcuni amici. Il 10 luglio alle 10 protagonista sarà invece la sua opera, con interventi di vari studiosi. Gli incontri in ricordo di Luigi Snozzi sono aperti al pubblico e si svolgeranno come da tradizione all’Antico convento delle Agostiniane di Monte Carasso. Il Seminario prevede poi gli atelier di progettazione con gli studenti (su iscrizione) e due appuntamenti pubblici con gli architetti che vi interverranno: giovedì 15 luglio alle 21 a parlare sarà Manuel Aires Mateus, mentre venerdì 16 luglio alle 10 si potrà assistere alla critica finale dei progetti degli studenti condotta da Manuel Aires Mateus e Mario Botta. Il 14 luglio alle 18 avrà invece luogo una serata pubblica promossa dalla FAS Ticino (in collaborazione con la CAT). Dopo un primo incontro dedicato ai mandati di studio in parallelo per Mendrisio, in questo appuntamento si approfondiranno quelli relativi a Bellinzona. Per tutta la durata del Seminario saranno esposti al Convento (presso SpazioReale) gli elaborati sviluppati nell’ambito dei mandati per le due città prese in esame.