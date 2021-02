L’aveva promesso venerdì scorso, e così è stato. Il Municipio di Bellinzona ha aperto il concorso pubblico per l’assunzione (con grado di occupazione al 100%) del direttore del Settore opere pubbliche (SOP). Non un settore qualsiasi, e non solo perché il nuovo responsabile dovrà gestire ben 100 collaboratori e un «portafoglio» a sei zeri. Ma perché, come noto, la precedente gestione del SOP (l’ex direttore da lunedì è operativo quale capoprogetto in seno all’Azienda multiservizi della capitale) è finita nell’occhio del ciclone per i sorpassi di spesa per complessivi 5 milioni di franchi in tre opere comunali (l’ammodernamento dello stadio Comunale in città, il Policentro della Morobbia di Pianezzo ed il restyling dell’ex oratorio parrocchiale di Giubiasco).