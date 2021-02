Il personale della Mater Christi di Grono ha dato mandato ai propri rappresentanti sindacali di incontrare i vertici della casa anziani per discutere i problemi relativi alla salvaguardia dei posti di lavoro e della qualità delle cure per gli ospiti. Questa è la principale decisione presa lunedì sera durante l’incontro online tra il VPOD Ticino e Moesa ed alcuni dipendenti della casa per anziani di Grono alla luce dei cinque licenziamenti decisi dalla direzione dell’istituto confrontato con una forte contrazione dell’occupazione dei letti a causa del coronavirus e le conseguenti ripercussioni finanziarie. Incontro dal quale è emersa una grande preoccupazione per il futuro lavorativo del personale e della struttura sanitaria. Le difficoltà non riguardano solo la Mater Christi e perciò il sindacato «ha contattato in forma epistolare le direzioni delle altre tre strutture sociosanitarie mesolcinesi - Casa di cura del Circolo di Mesocco, Casa di cure Immacolata di Roveredo e Residenza delle Rose di Grono - chiedendo loro un incontro volto ad approfondire le problematiche di ordine sindacale con l’obiettivo di poter dare la giusta serenità a chi opera in questo delicato settore» annota il VPOD in un comunicato stampa. Un’ulteriore richiesta di incontro da parte sindacale è partita all’indirizzo della Commissione permanente della sanità della regione Moesa che, a parere del VPOD, «dovrebbe coordinare una strategia regionale per trovare le giuste risposte finanziarie e politiche alla crisi ingenerata dalla pandemia».