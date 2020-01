Accanto al 50.enne attuale vicesindaco Omar Bernasconi (in carica dal 2012) e al 54.enne uscente Roberto Cefis (eletto nel 2016) il PPD di Biasca il 5 aprile schiererà Paola Agustoni (53 anni, membro della direttiva), Mattia Biava (34 anni, consigliere comunale uscente), Dante Caprara (43 anni, presidente sezionale e consigliere comunale uscente), Christian Imperatori (36 anni, consigliere comunale uscente) e la 44.enne Lorenza Rodoni Imelli, già consigliera comunale a Bodio. La lista è stata ratificata stamattina dall’assemblea. Lista completa per il Legislativo, con 10 uscenti, compreso il granconsigliere Claudio Isabella.

A Biasca, come noto, si ripresentano sei municipali su sette. L’unico che non si ricandida è Omar Terraneo (PLR). Saranno invece della partita i colleghi liberali radicali Loris Galbusera (sindaco) e Joël Rossetti nonché la municipale della Lega dei ticinesi Norma Ferrari Conconi e Filippo Rodoni (Abiasca). Nel 2016 i risultati erano stati i seguenti: PLR (26,4%), PPD (25,3%), Abiasca (16,1%) e Lega dei ticinesi (13%). La sfida, insomma, sarà nuovamente fra PLR e PPD. Con il primo che però, come detto, dovrà fare a meno dell’uscente e granconsigliere Omar Terraneo, che quattro anni or sono era risultato complessivamente il terzo più votato dietro Galbusera e Bernasconi. Sarà inoltre interessante vedere che risultato otterrà il Partito socialista (assieme ai Verdi) che ritorna sulla scena politica del Borgo: farà lo scherzo ai «cugini» di Abiasca oppure l’area progressista raddoppierà?