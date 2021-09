Il suffragio in scena sabato 2 ottobre, dalle 16.30, al Teatro Sociale di Bellinzona. Sul palco «50 anni di stereotipi, studi, visioni... e risate!», recita la locandina dell’evento promosso da diverse associazioni. Dopo il saluto iniziale della scrittrice Virginia Helbling, prenderanno la parola Zita Küng (presidente dell’associazione CH2021), Susanna Castelletti (docente e membro di comitato degli Archivi riuniti delle donne Ticino), il ricercatore Andrea Pilotti, Marialuisa Parodi (co-presidente della Federazione delle associazioni femminili Ticino Plus) e Davina Fitas, presidente della Commissione consultiva per le pari opportunità. Sono inoltre previsti interventi dell’artista e comica Orit Guttman e del videomaker Finestbakery. Alle 18 aperitivo conviviale offerto sul piazzale antistante il Sociale. Per accedere all’evento è richiesto il Covid pass. Iscrizioni sul sito https://www4.ti.ch/index.php?id=128918.