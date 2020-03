L’Associazione traffico e ambiente (ATA) prende atto «con soddisfazione delle migliorie al progetto del terzo binario elaborate dalle FFS per rispettare i limiti delle immissioni elettromagnetiche». Come riferito dal CdT il 10 febbraio, l’ex regia federale ha trovato delle soluzioni per far rientrare nei limiti le immissioni non ionizzanti che verrebbero provocate dall’opera da 170 milioni di franchi prevista fra la stazione FFS di Bellinzona ed il ponte ferroviario Isolabella all’imbocco del quartiere di Giubiasco. Soluzioni che sono al vaglio dell’Ufficio federale dei trasporti e che dovrebbero permettere di ridurre in modo significativo il flusso elettromagnetico previsto di 4,2 microtesla, ossia oltre quattro volte il limite di un microtesla imposto dall’Ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti.