Allo stato attuale la copertura della pista di ghiaccio esterna non una priorità assoluta. Lo ribadisce il Municipio di Bellinzona nel rispondere a Davide Pedrioli che a nome del gruppo PPD era tornato alla carica sull’argomento già oggetto di una precedente interrogazione. Riferendosi proprio a quella, l’Esecutivo cittadino rammenta che «in prospettiva di medio-lungo termine si ritiene sicuramente importante poter valorizzare ulteriormente il centro sportivo, collegandolo al polo congressuale-fieristico che potrebbe sorgere sul comparto Torretta e al completamento del progetto dell’adiacente parco urbano». Le modalità con le quali raggiungere questo obiettivo sono tuttavia ancora tutte da valutare. Anche le modalità di finanziamento di tali opere dovrà essere oggetto di riflessione. Ad ogni buon conto il Municipio anticipa che quanto proposto da Pedrioli, ovvero di valutare la possibilità di un partenariato pubblico-privato, non avrebbe grandi chance. «Viste anche le esperienze fatte in altri Comuni, appare complicato coinvolgere i privati in operazioni come questa che non avrebbero uno scopo commerciale». Infine nella risposta all’interrogazione l’Esecutivo rammenta come gli utili di AMB ripartiti con i Comuni non aggregati vengono già in parte riutilizzati per sostenere la gestione delle infrastrutture sportive della Città, così come quelle teatrali e museali, proprio perché di valenza regionale.