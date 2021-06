Il timone del Rabadan nelle mani di un poliziotto

Non ha dovuto andare troppo lontano la società Rabadan per trovare il nuovo presidente. Ce l’aveva già in casa. E ciò dimostra la voglia di continuità nel solco della tradizione. È Giovanni Capoferri il timoniere del comitato organizzatore del carnevale di Bellinzona. La nomina è stata ratificata, all’unanimità, stasera in occasione dell’assemblea andata in scena nella sede di Carasso. Capitano della Polizia cantonale (è alla testa del Reparto Luganese della Gendarmeria della PolCa) ed attuale responsabile della sicurezza dei bagordi cittadini, succede a Flavio Petraglio che ha lasciato dopo quattro anni per dedicare più tempo alla famiglia e alla professione.



Il terzo cambio in due lustri



È il terzo presidente in meno di due lustri: dopo il direttore del Centro sportivo nazionale della gioventù di Tenero Bixio Caprara (2012-2017) e l’ingegnere Flavio Petraglio (settembre 2017-2021), i quali avevano anche un importante passato politico alle spalle (il primo siede tuttora in Gran Consiglio, il secondo è stato sindaco di Cadenazzo), il comando torna nelle mani di un uomo d’azione. Com’era stato il caso, in precedenza, con Tiziano Scolari e Decio Cavallini.



«Sono emozionato perché fin da piccolo ho la passione per il carnevale. Son ben consapevole della responsabilità, ma non ho timori», sono le prime parole di Giovanni Capoferri, che siede in comitato da sette anni. La «macchina» del Rabadan la conosce benissimo. Come detto in precedenza, è responsabile di uno dei settori più delicati della manifestazione bellinzonese. Ossia quello della sicurezza, per il quale in media annualmente il carnevale della capitale investe il 30% del budget di oltre 2 milioni di franchi. Il neotimoniere potrà fare affidamento su un comitato con alcuni avvicendamenti: una squadra giovane con la quale costruire i frizzi e lazzi del futuro.