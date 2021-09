Nuovi dubbi dell’MPS sul trasferimento provvisorio della scuola dell’infanzia del Palasio di Giubiasco (resa inagibile dal maltempo del 7 agosto scorso) nei prefabbricati nei pressi delle scuole Nord di Bellinzona. Oltre a chiedere nuovamente se non vi fossero alternative (ad esempio lo spostamento dei prefabbricati nel borgo), alternative su cui il municipale responsabile si è per altro già espresso, stavolta ci si concentra sulla questione dei trasporti, che «pone alcuni problemi logistici, di organizzazione per le famiglie e di rispetto delle norme anti-Covid». Angelica Lepori, Matteo Pronzini e Giuseppe Sergi spiegano che le trasferte vengono effettuate tramite dei bus che partiranno in tre zone diverse nei pressi delle scuole del Palasio, dove i bambini vengono separati in base alle età: due bus per i bambini del secondo e terzo anno di quattro sezioni e un bus per i bambini dell’anno facoltativo. L’orario di partenza è previsto alle 8.45 (i bambini sono invitati a essere presenti alle 8.30); stesso discorso per il rientro con partenza dalla scuola dell’infanzia alle 15.15. Sono previsti poi alcuni trasporti alle 11.30 e alle 13.15 per i bambini che non frequentano l’intera giornata.