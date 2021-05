Il pavimento lastricato in pietra con una canaletta per far defluire l’acqua che scivola lenta lungo la parete esposta a nord; i buchi nei muri perimetrali ad un’altezza di un paio di metri dove si ancoravano le travi del soffitto e, un po’ più in alto, quelle che sorreggevano l’ampio ballatoio; le aperture sormontate da possenti architravi dove c’erano porte e finestre. I lavori di recupero e di valorizzazione sono appena iniziati, ma già ora chi raggiunge il villaggio medievale di Prada può rendersi conto di come vivessero i suoi abitanti. Un esercizio d’immaginazione nel quale si sta cimentando in numero crescente di visitatori. «Da quando si è tornati a parlare di Prada e del progetto di recupero e di valorizzazione l’affluenza di escursionisti provenienti dal Bellinzonese, dal resto del Ticino e da oltre San Gottardo è notevolmente aumentata» conferma il presidente della Fondazione Prada Alberto Marietta. Del resto l’obiettivo che ci si è prefissati è proprio quello di preservare il più possibile gli elementi costitutivi dell’antico nucleo a scopo sia didattico, sia turistico. Per questo motivo la Fondazione ha deciso, oltre al consolidamento di tutti gli edifici che lo compongono, di ricostruire alcuni diroccati così da poter tramandare alle generazioni future la storia di quella che Simone Gianini, vicesindaco di Bellinzona e rappresentante della Città in seno alla Fondazione, ha definito una perla preziosa. Una perla che tornerà a splendere anche grazie al sostegno politico di cui gode il progetto di recupero e valorizzazione del villaggio, concretizzatosi, tra l’altro, nel contributo di 350.000 franchi accordato dalla Città in aggiunta a quello di 477.000 franchi stanziato dal Cantone. Sussidi importanti a beneficio di un investimento di oltre 1,6 milioni.

Quello in cui si stanno cimentando operai e tecnici sotto la supervisione del capo progetto ingegner Andrea De Marta, dell’archeologo topografo Giorgio Nogara e dello studio di architettura Cattaneo di Bellinzona è un lavoro certosino. In accordo con l’Ufficio dei beni culturali, il mese scorso si è dato avvio al consolidamento dei primi stabili a scopo esplorativo. «Questa fase pilota – ha spiegato l’ingegner Demarta durante la conferenza stampa per la presentazione dei lavori – è cruciale per poter meglio organizzare gli interventi principali. In particolare ci consente di stabilire le tecniche ed i materiali da impiegare per rispettare il più possibile quelli utilizzati da chi ha costruito questi edifici nel periodo medievale». I risultati fin qui ottenuti sono incoraggianti e hanno riservato anche una gradita sorpresa. Dallo sgombero del materiale crollato che occupava uno dei principali complessi di edifici del nucleo di Prada è infatti emerso un vaso risalente al XIV-XV secolo. E non è escluso che con il procedere dei lavori (la durata è prevista sull’arco di quattro anni) possa riaffiorare qualche altra testimonianza che contribuisca a meglio comprendere quale fosse la vita quotidiana della comunità rurale che alla fine del XVI secolo contava quaranta famiglie per un totale di 160-200 persone. «Non sarà facile trovare una risposta a tutte le domande anche perché, dopo l’abbandono del villaggio, parte del materiale con il quale erano stati costruiti gli edifici è stato riutilizzato per altri scopi» ha osservato Nogara, per il quale il ritrovamento dell’antico vaso fa comunque ben sperare.