In bassa Mesolcina il clima politico non è «caldo» solo a Roveredo, dove come noto settimana scorsa l’ex sindaco Guido Schenini si è dimesso con polemica suscitando la replica stizzita di tre colleghi di Esecutivo. Anche a San Vittore non sono tutti baci ed abbracci, per usare un eufemismo. Come appreso ieri dal CdT e confermatoci da più fonti, il vicesindaco a titolo personale quale privato cittadino ha inoltrato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo contro l’elezione suppletiva della nuova municipale avvenuta lo scorso 13 giugno.

I giudici non hanno concesso l’effetto sospensivo, pertanto la neoeletta ha potuto entrare ufficialmente in carica. Secondo il ricorrente la donna non sarebbe effettivamente domiciliata in paese. Tuttavia il Controllo abitanti ha accertato il contrario, visto che la municipale risiede come appurato dal Comune nella casa di sua proprietà. Pertanto, salvo clamorosi colpi di scena, la censura sollevata dovrebbe venire respinta dai magistrati di Coira. Da noi contattato il vicesindaco non ha voluto rilasciare dichiarazioni, indirizzandoci comunque al suo patrocinatore, l’avvocato Mattia Guerra, il quale ci ha spiegato che si tratta di un ricorso in materia costituzionale in quanto si ritiene che «le condizioni di eleggibilità non siano adempiute».

La sindaca Nicoletta Noi-Togni ha informato del ricorso l’assemblea lo scorso 7 luglio, come si evince anche dal verbale appena pubblicato. Un verbale di ben 41 pagine leggendo il quale traspare il clima tutt’altro che sereno che regna a San Vittore. E che era ad esempio sfociato, in primavera, nelle dimissioni delle municipali Pasqualina Cavadini e Cornelia Zgraggen, elette solo pochi mesi prima. Nella chiamata alle urne del 13 giugno scorso gli aventi diritto di voto avevano pertanto scelto Michele Marveggio e la municipale la cui elezione è stata però contestata dal ricorso di cui abbiamo riferito. Se ne saprà forse di più in occasione della prossima assemblea comunale, in agenda martedì 24 agosto.

