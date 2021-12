Il villaggio natalizio di piazza del Sole ha aperto i battenti pochi minuti fa, tornando a far compagnia ai bellinzonesi dopo la pausa forzata del 2020. Rimarrà aperto fino al 9 gennaio 2022. Sulla base sia delle disposizioni odierne del Governo federale contro la nuova ondata pandemica e sia «della generale situazione sanitaria», il Municipio di Bellinzona annuncia però che l’accesso alla tensostruttura sarà consentita solo a chi presenta un certificati che attesti l’avvenuta vaccinazione o guarigione dal coronavirus, le oramai note due «g» di teutonica origine: stanno per geimpft (vaccinato, appunto) e genesen (guarito). La pista di ghiaccio e la pista per lo snow-tubing sono invece accessibili senza certificato, come già previsto e come sarà per tutto il periodo di apertura della manifestazione, e questo ovviamente salvo nuove indicazioni da parte dell’autorità superiore. La festa, quindi, nonostante tutto, può avere inizio.