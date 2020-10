L’alternativa era stata studiata

Le restrizioni sarebbero state quasi proibitive già prima dell’ultima impennata dei contagi: distanza di almeno quattro metri tra gli espositori, nessun cibo o bevanda da consumare sul posto, no a giochi per i bambini, un solo espositore per bancarella. Ma, insieme al Comune, era stato individuato un percorso che si sarebbe snodato fin su Via Dogana per permettere il distanziamento. Poi il 12 ottobre il Municipio ha comunicato che i mercatini secondo le nuove prescrizioni sarebbero stati messi sullo stesso piano delle grandi manifestazioni, motivo per cui avrebbero necessitato dell’autorizzazione anche cantonale. A quel punto si è deciso di rinunciare. Primo perché un via libera sarebbe stato quasi impossibile. Secondo perché con tutte le limitazioni sarebbe stato un po’ un mercato snaturato, ben lontano dal caloroso spirito natalizio. Terzo perché, va pure detto, sempre per usare le parole di Ottaviano Torriani, non è facile assumersi la responsabilità di assembrare così tante persone in uno stesso luogo. Per tutti questi motivi si è deciso di rinunciare. L’appuntamento è dunque già per la fine del 2021, nella speranza di esserci lasciati alle spalle la Spada di Damocle del coronavirus.