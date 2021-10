Giovanni Bassanesi diventa una graphic novel. Si tratta del militante che l’11 luglio 1930, aiutato da persone del posto, si alzò in volo con un piccolo aereo da Lodrino per lanciare su Milano 150.000 volantini che incitavano a insorgere contro il regime di Mussolini. Il volume, curato da Olmo Cerri e Micha Dalcol, verrà presentato sabato 9 ottobre dalle 17 nella palestra delle scuole elementari di Lodrino. Il libro è intitolato «Giovanni Bassanesi. In volo per la libertà». In seguito Gianpiero Bianchi e Gianluca Bianchi presenteranno un’intervista inedita al compianto ex consigliere di Stato Argante Righetti sull’azione antifascista in Ticino di Giustizia e Libertà e dello stesso Bassanesi. È gradita l’iscrizione scrivendo a [email protected] oppure telefonando allo 079/713.38.81.