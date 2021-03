Il materiale di voto che sta giungendo in questi giorni nelle bucalettere indica che l’appuntamento elettorale per il rinnovo di Municipi e Consiglio comunali è ormai dietro l’angolo. Al fatidico 18 aprile mancano infatti solo tre settimane e la macchina organizzativa nelle varie cancellerie comunali è pronta a mettersi in moto con l’adozione degli indispensabili protocolli da seguire per evitare la diffusione del coronavirus durante le operazioni di voto. E Bellinzona non fa evidentemente eccezione, come ci conferma il segretario comunale Philippe Bernasconi. «Abbiamo predisposto tutto quanto necessario affinché vengano rispettate le misure sanitarie soprattutto in considerazione del fatto che ai seggi saranno presenti anche i delegati dei partiti: quindi mascherine e distanziamento sociale...