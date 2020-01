Quante volte in Consiglio comunale a Bellinzona si sono dovute rifare le votazioni perché i conti non tornavano? Innumerevoli, ma entro breve l’inconveniente non dovrebbe più ripetersi grazie al passaggio dall’ormai anacronistica alzata di mano a un moderno sistema di voto elettronico. Il Municipio cittadino ha infatti finalmente dato luce verde al messaggio per l’ammodernamento infrastrutturale della sala del Consiglio comunale. Un progetto del quale si parla da oltre un decennio e che è tornato d’attualità all’inizio di questa legislatura grazie ad una mozione dei Verdi approvata a larga maggioranza dal Legislativo. Ora, dopo vari approfondimenti e con il coinvolgimento dell’Ufficio dei beni culturali in quanto la sala del Consiglio comunale gode di una tutela a livello cantonale alla stregua dell’intero Palazzo civico, è finalmente pronto per essere concretizzato. Oltre al sistema di voto elettronico, prevede la sostituzione dell’impianto audio, la posa di un beamer professionale per la proiezione di filmati e l’installazione di un impianto per la trasmissione in diretta streaming delle sedute. “Il Municipio – si legge nel messaggio - auspica che la Sala del Consiglio comunale venga dotata di un nuovo sistema audio accompagnato da un impianto beamer moderno, senza l’aggiunta del sistema di ripresa video e diffusione streaming, ritenuto non necessario”. Per questo motivo nel dispositivo di voto i due interventi sono elencati separatamente: il primo per un costo di 343.000 franchi, il secondo di 107.000. Nel caso in cui dovessero essere approvate entrambe le varianti, l’investimento ammonterebbe dunque a 450.000 franchi. Il progetto, spiega ancora il Municipio nel messaggio, sarà implementato non appena la decisione del Consiglio comunale sarà cresciuta in giudicato. Per la progettazione esecutiva, la messa in appalto e l’autorizzazione dell’Ufficio beni culturali sono necessari 6 mesi, dall’ordinazione delle apparecchiature al collaudo finale dell’impianto si stimano circa 3 mesi. Durante l’esecuzione dei lavori sarà garantito il regolare svolgimento delle sedute di Consiglio Comunale.