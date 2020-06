Lamette da barba, bastoncini di ovatta, medicamenti, scarti di vario genere, calcinacci e salviette usa e getta non devono in alcun modo essere gettati nel WC. Così come detergenti vari, scarti alimentari solventi e vernici, insetticidi e altre sostanze non possono essere smaltiti negli scarichi o nei tombini. Lo ricorda alla popolazione il Municipio di Serravalle in un avviso pubblicato negli scorsi giorni. L’appello giunge dopo che è stato segnalato l’intasamento e la conseguente rottura di un cono idraulico in zona Brugaio. Il guasto è stato causato «dal notevole quantitativo di rifiuti solidi - stracci, strofinacci, salviette usa e getta... - che ha generato il collasso della stazione di sollevamento bloccando il funzionamento delle pompe. Gli scarti solidi e i residui di sostanze chimiche varie, si ricorda, vanno «consegnati ai vari centri di raccolta rifiuti, ai rivenditori o smaltite tramite i sacchi ufficiali». Il Comune chiede la collaborazione di tutti così da evitare spiacevoli sorprese ambientali e spese supplementari.