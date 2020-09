E chi l’avrebbe mai detto. Il «sì» in Ticino era quasi scontato, alla luce delle precedenti votazioni sul tema e della questione dei frontalieri. Ma che anche le valli Mesolcina e Calanca si accodassero ai «cugini» a Sud delle Alpi questo era difficilmente immaginabile. E invece il Moesano (unica fra le undici regioni dei Grigioni) ha approvato con il 61,48% l’iniziativa popolare «Per un’immigrazione moderata (Iniziativa per la limitazione)» sulla quale gli svizzeri sono stati chiamati alle urne ieri, bocciando con il 61,7% quanto proposto dall’UDC che metteva a forte rischio la via bilaterale con l’Unione europea. Il risultato ha stupito non eccessivamente diverse autorità comunali che si stanno comunque arrovellando il cervello per trovare una spiegazione.

Pollice alzato quasi ovunque

Partiamo...