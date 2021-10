Nella seduta di mercoledì 27 ottobre il Consiglio federale ha approvato un rapporto che prevede in tempi brevi di predisporre gli adeguamenti normativi necessari per poter sfruttare al meglio il potenziale di 101 GWH di elettricità che si potrebbe ricavare installando impianti fotovoltaici lungo autostrade e ferrovie. «In una città la cui colonna vertebrale – oltre al fiume Ticino – è proprio l’autostrada A2, tra l’altro posizionata favorevolmente nel fondovalle rispetto all’insolazione, si potrebbe trattare di una bella opportunità per l’AMB di sfruttare questa occasione per produrre energia rinnovabile pregiata», rileva tal proposito il gruppo dell’Unità di sinistra in Consiglio comunale di Bellinzona che con una interrogazione chiede dunque al Municipio cittadino se intenda approfittare di questa recentissima decisione del Consiglio Federale prendendo direttamente contatto con l’USTRA per facilitare eventuali opportunità per realizzare impianti fotovoltaici lungo l’A2 beneficiando gratuitamente delle superfici. «Il Municipio può farsi parte attiva nei confronti della controllata AMB per richiedere un’approfondita analisi generale dell’intero potenziale di utilizzo di tutte le superfici in territorio comunale lungo l’A2 per l’installazione di impianti fotovoltaici?» è un’altra domanda posta all’Esecutivo della Turrita. Riferendosi ad un progetto che prevede la posa di pannelli fotovoltaici l’ungo l’A2 nella zona di Camorino, il gruppo dell’Unità di sinistra chiede a che punto sono gli approfondimenti da parte di AMB e, nel contempo, se la recente decisione del Consiglio federale non potrebbe mutare i parametri per quanto attiene ad un analogo progetto relativo alla zona di Carasso-Gabisio la cui realizzazione è stata ritenuta complicata a causa di problemi tecnici.