Paolo Beltraminelli entra a far parte del Consiglio di amministrazione della Società Cooperativa impianti turistici Campo Blenio. L’elezione dell’ex consigliere di Stato è avvenuta per acclamazione durante l’assemblea svoltasi venerdì 28 maggio al Polisport di Olivone sotto la direzione della sindaca di Blenio Claudia Boschetti Straub. Insieme a Beltraminelli - il quale rappresenta quella persona cercata al di fuori dalla valle (ma molto vicina alla stessa) con l’obiettivo di dare valore aggiunto alla Società - nel CdA quale rappresentante del Municipio è stato nominato Vasco Bruni. Approvati all’unanimità i conti della stagione 2019-2020 che hanno chiuso con un utile d’esercizio di poco superiore ai 34.000 franchi grazie soprattutto al contributo straordinario concesso dal Comune. Al termine dei lavori assembleari i soci sono stati aggiornati sul progetto CAMPO 365. Progetto che sta avanzando seguendo i vari iter procedurale. In particolare, attualmente si stanno affinando le proposte di varianti pianificatorie.