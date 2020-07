L’accusa è caduta. Ma il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) non ci sta, come avevamo anticipato lo scorso 3 gennaio. E allora il prossimo 6 agosto, di fronte alla Corte di appello del Tribunale penale federale di Bellinzona formata da un Collegio a tre giudici, si ripresenterà il 54.enne imprenditore svizzero di origini italiane residente in Riviera prevenuto colpevole di aver cercato di importare in Svizzera dall’Italia le parti di due elicotteri da combattimento Agusta Bell AB 212 ASW. L’uomo era stato prosciolto lo scorso 16 settembre dal giudice Roy Garré, tuttavia l’MPC ha inoltrato ricorso e pertanto fra due settimane si tornerà in aula. Il reato del quale deve rispondere è tentata infrazione alla Legge federale sul materiale bellico.

«Ha violato la legge svizzera»

I fatti risalgono ad oltre due anni fa, al febbraio 2018. L’imputato, difeso dall’avvocato Filippo Gianoni, secondo il procuratore federale Sergio Mastroianni voleva far entrare nel nostro Paese i due velivoli privi di motore e di componenti dinamiche senza la necessaria autorizzazione da parte della Segreteria di Stato dell’economia (SECO). L’accusa aveva chiesto per il 54.enne una pena sospesa per tre anni di 20 aliquote giornaliere da 30 franchi ciascuna. Secondo il magistrato inquirente l’imprenditore ha «consapevolmente violato la legge svizzera» che vieta, appunto, l’importazione di armi e materiale militare senza un’autorizzazione speciale da parte della SECO. «La classificazione dei due elicotteri è certa: si tratta di velivoli da guerra, progettati e attrezzati per il combattimento e anche se disattivati e disarmati mantengono la loro natura bellica, dunque non certamente adibiti ad un uso civile», affermò il procuratore federale Sergio Mastroianni durante il primo dibattimento.

Unanimità fra i periti

In occasione del processo erano però state illustrate le perizie specialistiche che attestarono che gli elicotteri – concepiti per la lotta contro sommergibili e navi – erano praticamente inutilizzabili. Per volare ancora a scopi civili avrebbero infatti necessitato ben 10.000 ore di lavoro ed un investimento di 10 milioni di franchi. «Di prettamente militare non avevano più nulla», sentenziò il giudice assolvendo l’uomo. Che avrebbe voluto rivendere i velivoli all’industria cinematografica per girare film di guerra «tipo ‘Apocalypse Now’», disse in aula. Oppure, quale alternativa, a rivenditori di pezzi di ricambio. Li aveva pagati 2.000 euro acquistandoli nel 2016 all’asta dalla Marina militare italiana a La Spezia e, secondo lui, avrebbe potuto ricavarci un milione. Da notare che i due periti (quello della SECO e quello della difesa) avranno con ogni probabilità modo di ribadire le loro tesi in occasione del dibattimento previsto ad inizio agosto e che dovrebbe durare due giorni.

