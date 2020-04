Intanto dopo la presa di posizione di ieri dei Verdi, che si sono detti «non sorpresi» per il caso, stamattina sono arrivate quelle della Lega e del PPD. I leghisti ritengono che il Municipio non poteva non sapere. L’accusa a PS e PLR, maggioritari in Municipio, è di aver nascosto il problema per non perdere voti alle elezioni del 5 aprile, poi annullate a causa della pandemia. «Impossibile credere che non sapessero nulla un mese prima - sottolinea un comunicato -. Di sicuro le due forze politiche, già in difficoltà per la rinuncia del vicesindaco da una parte e per la mancata congiunzione con i verdi dall’altra, non sarebbero state favorite dalla pubblicazione della notizia. Con il posticipo di un anno delle elezioni comunali, è ovvio che non si poteva attendere oltre e il bubbone è inevitabilmente scoppiato». Un’ipotesi che però in conferenza stampa il sindaco Mario Branda ha già fermamente respinto, ritenendola insensata: «Sarebbe stato un suicidio da parte nostra nascondere il tutto per farsi rieleggere, sarebbe stato da masochisti». Ha pure aggiunto, in relazione allo stadio comunale, «eravamo convinti che la cosa fosse a posto e ne eravamo orgogliosi, tanto che ci siamo fatti fotografare davanti all’opera conclusa», lo scorso settembre in occasione del Galà dei castelli il 1. settembre 2019 quando l’opera è stata inaugurata.