«Impossibile, in queste condizioni, aprire gli impianti»

Ma la pandemia ha cambiato completamente le carte in tavola. E le decisioni delle autorità hanno fatto il resto. «A meno che il Consiglio federale non adotti nuovi provvedimenti nei prossimi giorni più favorevoli al nostro settore, dovremo a malincuore rinunciare. L’alternativa sarebbe quella di un aiuto da parte dell’ente pubblico, ma non credo che ciò avverrà», puntualizza il nostro interlocutore. Un chiarimento da parte di Berna è atteso per domani, venerdì.

Al Sanbe la neve sarà in ogni modo protagonista da sabato 5 dicembre, giorno di apertura della stagione 2020-2021. Il centro sportivo San Remo e le strutture ricettive sono pronti da accogliere indigeni e turisti che, in inverno, non mancano mai come detto in precedenza. Parallelamente – approfittando anche della nevicata attesa per le prossime ore – verranno ultimati i preparativi degli impianti di Pian Cales (in centro paese, per le famiglie), della pista di pattinaggio e delle piste per lo sci nordico nonché dei numeri percorsi per gli amanti delle passeggiate con le ciaspole. Il pacchetto completo, insomma, sarà pronto per sabato 12 dicembre. Maggiori informazioni sul sito www.visit-moesano.ch .