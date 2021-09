«Chiudete immediatamente il centro sotterraneo per richiedenti l’asilo di Camorino». Lo chiedono i 1.580 firmatari della petizione al Consiglio di Stato lanciata dal ForumAlternativo. Petizione che è stata consegnata al cancelliere dello Stato Arnoldo Coduri. La richiesta potrebbe apparire superata dagli eventi, dato che il Governo intende costruire proprio sopra quel rifugio un nuovo centro polivalente che consentirà di adeguare la capacità ricettiva nell’ambito dell’asilo. Prima che questa struttura possa essere operativa (la richiesta di un credito di 11 milioni per la sua realizzazione sarà discussa la prossima settimana dal Gran Consiglio) ci vorrà almeno ancora un anno, tengono a precisare i rappresentanti del ForumAlternativo. E poi si dovrà vigilare affinché dopo l’apertura del nuovo centro l’attuale bunker non venga più utilizzato se non in caso di estrema necessità. Non da ultimo la petizione chiede anche tutta un serie di misure concrete per migliorare la condizione di vita dei richiedenti l’asilo presenti nel nostro cantone, indipendentemente dal loro statuto