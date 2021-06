Potevano essere al massimo mille, ma si sono presentati in 300. La partita di sabato pomeriggio tra l’AC Bellinzona e il FC Münsingen è stata la prima manifestazione con pubblico autorizzata in Ticino per testare i piani di protezione in vista della ripresa dei grandi eventi nel mese di luglio. Ma, a fronte di mille partecipanti attesi, lo stadio Comunale ne ha visti arrivare solo un terzo. «Non un grandissimo numero, diciamolo», ammette il presidente dell’ACB, Paolo Righetti. «Ma le ragioni possono essere diverse. Il tempo, da un lato, non ci ha aiutato; inoltre la partita era in agenda proprio durante il ponte del Corpus domini. Infine, certamente, il preavviso non era molto». L’autorizzazione definitiva dal Cantone, ricordiamo, è arrivata solo venerdì sera, dopo una giornata passata a vagliare la documentazione relativa ai piani di protezione. Allo stadio Comunale potevano accedere soltanto le persone che avevano effettuato un tampone PCR entro le 72 ore precedenti alla partita, oppure un test rapido antigenico nelle 24 ore prima, e chi è stato immunizzato (con due dosi di vaccino). Le buvette sono rimaste invece chiuse e tutti i tifosi hanno dovuto indossare la mascherina per l’intera durata della partita. «Le restrizioni - prosegue Righetti - non sono state accolte bene da tutti, soprattutto l’obbligo di presentare un tampone negativo. Molti mi hanno spiegato di non avere intenzione di farsi testare per partecipare a una partita di calcio. È opinabile. Molti, ad esempio, facevano il tampone anche solo per poter fare la spesa in Italia. Se penso però ad altri eventi, come il mercato di Bellinzona, a cui si può accedere con la sola mascherina, mi chiedo se non si possa fare lo stesso anche allo stadio. Da noi, la capienza massima è di 6 mila persone. Se anche fossero arrivati in mille, con lo stadio occupato per un sesto non credo ci sarebbero stati problemi di assembramenti».