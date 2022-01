Senza mascherina e in modo pacifico, quattro centurie di persone hanno manifestato sabato in piazza delle Foca a Bellinzona per contestare le nuove misure decise dal Consiglio di Stato ticinese in merito all’epidemia. Al centro delle critiche quella che porterà i bambini delle elementari ad indossare la mascherina a partire da lunedì. Durante la contestazione, il gruppo dei manifestanti si è disposto in cerchio per – in modo simbolico – abbracciare il Palazzo delle Orsoline, sede del governo.