«52 persone motivate, competenti e determinate per indurre un cambiamento della politica attuale», pronte ad impegnarsi «con determinazione e forza dentro e fuori i gremi istituzionali, affinché l’accentramento di potere e gli affari sotto banco possano essere contrastati e affinché i progetti di tutti i quartieri trovino realizzazione». Così l’alleanza tra I Verdi, il ForumAlternativo, il Movimento per il Socialismo ed il Partito Operaio e Popolare presenta oggi la lista per il Consiglio comunale di Bellinzona. «La lista porta al centro del fare politica una visione ecologica e sociale che sempre deve contraddistinguere la vita di una collettività e dei diritti di tutte e tutti, soprattutto alla luce della crisi sanitaria e sociale causata dal Covid-19 e dalla crisi climatica sempre incombente - si legge nel comunicato - L’approccio politico si fonda sul principio costituzionale che “la forza di un popolo si commisura al benessere dei più deboli dei suoi membri”». L’intento è quello di «condurre uno stile politico incisivo ed inclusivo, valorizzare cittadine e cittadini, singoli quartieri, salariati del settore pubblico e privato, piccoli imprenditori e commerci locali aumentandone il potere contrattuale sia sul piano politico, sia su quello economico e sociale, in modo che tutte e tutti possano partecipare attivamente al processo di gestione della cosa pubblica e dell’economia, traendone un equo riconoscimento».