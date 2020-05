«Con l’adozione del nuovo regolamento comunale il servizio Nettezza urbana ha conosciuto in pratica il primo anno a regime unitario esteso a tutti i quartieri del comprensorio, sia per la proposta dei servizi offerti, sia per l’introduzione del nuovo sistema di tassazione. Dopo le comprensibili difficoltà iniziali (diverse sono infatti state le novità introdotte per i vari quartieri) si può ritenere che a livello di servizio le cose ora funzionano bene». Nel pieno della bufera che ha investito l’ambito più strategico del Dicastero opere pubbliche e ambiente di Bellinzona a seguito della vicenda dei sorpassi di spesa in tre progetti comunali, c’è una buona notizia per quanto riguarda la gestione dei rifiuti.

Il 2019, a cui si riferisce il bilancio positivo iniziale, è stato un anno di grandi...