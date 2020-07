Chiamiamola «annessione», per facilitare la comprensione. E soltanto in caso di emergenza sanitaria. Sette cittadini mesolcinesi - capofila è la granconsigliera e sindaca di San Vittore Nicoletta Noi-Togni - hanno lanciato un’iniziativa popolare regionale generica e una petizione con le quali chiedono di stipulare una convenzione fra Grigioni e Ticino che deleghi ufficialmente a quest’ultimo cantone «l’inclusione del Moesano nelle misure di prevenzione adottate» a Sud delle Alpi in caso di epidemia o pandemia. Si vogliono evitare «ritardi e disparità di trattamento» come successo negli scorsi mesi durante la fase acuta della crisi da coronavirus, quando l’intervento di Coira a buona parte della popolazione non è sembrato abbastanza celere a meridione del San Bernardino quanto la risposta repentina data da Bellinzona.

A livello legislativo è con ogni probabilità una primizia nel Moesano. Ecco perché allo stato attuale si sa esclusivamente quante firme dovranno essere raccolte (500, su una popolazione di circa 8.500 persone), ma non in quanto tempo e da quando; è, ad esempio, necessario pubblicare il testo sul Foglio ufficiale? Sono questioni che i promotori stanno discutendo con l’amministrazione cantonale retica. Quello che è certo è che l’iniziativa è realtà, e vuole rispondere al «disorientamento dei cittadini notato negli scorsi mesi: in Mesolcina e in Calanca non si sapeva se seguire le disposizioni ticinesi oppure quelle grigionesi», hanno affermato oggi la deputata Nicoletta Noi-Togni ed il collega Manuel Atanes.

Raggranellare il mezzo migliaio di sottoscrizioni utili non sarà affatto un problema. Più difficile, invece, sarà convincere la Conferenza dei sindaci della Regione Moesa ad accogliere la proposta. Qualora il consesso non dovesse far proprie le rivendicazioni del comitato portando pertanto la richiesta sulla scrivania del Governo retico si andrebbe alle urne. Soltanto nel Moesano, ovviamente. Il resto del cantone resterebbe alla finestra. Così come il Ticino: in caso di sì nelle valli di Mesolcina e Calanca l’iniziativa, poi, dovrebbe passare al vaglio delle istituzioni dei vicini «cugini».

«La Confederazione, inizialmente, ha storto il naso di fronte alle misure introdotte dal Ticino per rallentare la diffusione della COVID-19. Penso in particolare alla finestra di crisi. Poi, però, Berna ha dovuto fare i complimenti al cantone, che ha svolto un ruolo da pioniere. Ecco, sinceramente io preferisco agire magari in modo illegale ma salvare delle vite», ha rilevato la granconsigliera Nicoletta Noi-Togni. La sindaca di San Vittore è stata in prima fila nella lotta al virus, sollecitando a più riprese il Consiglio di Stato grigionese ad intervenire per arginare il nemico invisibile. È proprio in virtù di una sua precisa domanda che il Governo ha chiarito, in occasione della sessione di giugno del plenum, che una convenzione nel settore sanitario in caso di pandemia sarebbe teoricamente possibile.

C’è da vincere soprattutto lo scetticismo dei Comuni dell’alta valle, mentre ricordiamo San Vittore, Roveredo e Castaneda (paesi che, complessivamente, contano quasi la metà della popolazione del Moesano) avevano chiesto fin da subito una finestra di crisi. «Quanto succede in Ticino ha un diretto effetto su di noi a seguito della vicinanza geografica e del mondo del lavoro. Questo permetterebbe di evitare malintesi, incertezze e ritardi che in caso di pandemia possono compromettere seriamente e in modo irreversibile lo stato di salute delle persone coinvolte», è l’auspicio del comitato d’iniziativa.

Il Moesano è l’unica regione dei Grigioni senza un ospedale. Tant’è che praticamente tutti i pazienti mesolcinesi o calanchini vengono ricoverati nei nosocomi ticinesi. Nicoletta Noi-Togni e colleghi domandano dunque che in caso di pandemia vi sia un’equiparazione fra degenti dei due cantoni: «Questo per evitare di venir trasferiti oltre San Bernardino con conseguenze che andrebbero a discapito degli ammalati e dei loro familiari. La convenzione richiesta (dall’iniziativa, ndr.) fungerebbe da garanzia». Insomma, ora gli abitanti del Moesano hanno davvero la possibilità di far sentire la loro voce a Coira.

