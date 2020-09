È un Ticino che oggi si è svegliato ancora con le lacrime agli occhi per il dramma di Gnosca, dove nel tardo pomeriggio di ieri in un incidente della circolazione hanno perso la vita un 43.enne caporale della Polizia cantonale del Bellinzonese e il bimbo di 13 mesi. Una tragedia che non può lasciare indifferenti, che mette i brividi, soprattutto perché «in cielo sono volati un angioletto di poco più di un anno e un padre di famiglia», affermano alcuni conoscenti dell’uomo. Messaggi dello stesso tenore hanno riempito i social media, come raramente è successo alle nostre latitudini per una disgrazia, appunto, che ha colpito dritto al cuore un intero Cantone.

Il Comando della Polizia cantonale, da noi interpellato, esprime «profondo cordoglio e vicinanza ai familiari delle due vittime». I colleghi...