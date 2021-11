Il ritrovamento di due auto danneggiate, in seguito risultate rubate a una concessionaria della Regione, hanno portato al fermo di un 15.enne cittadino svizzero domiciliato nel Bellinzese. La Magistratura dei minorenni e la polizia cantonale spiegano in una nota stampa che le principali ipotesi a carico del giovane sono quelle di furto d’uso di un veicolo, violazione di domicilio, danneggiamento, infrazione alle norme della circolazione, guida in stato di inattitudine, guida senza autorizzazione. Sono in corso approfondimenti per stabilire l’eventuale responsabilità di altre persone nei fatti. L’inchiesta è coordinata dalla Magistratura dei minorenni.