Grono c’è. E pure con tanto orgoglio, perché in paese la bicicletta è regina, e non solamente perché in maggio è transitata la carovana del Giro d’Italia, con il colombiano Egan Bernal sbucato con la maglia rosa dalla strettoia come un tulipano in un prato olandese ad inizio primavera. Il sindaco e granconsigliere Samuele Censi dà il buon esempio come è giusto che sia, salendo in sella ogniqualvolta glielo consentono gli impegni familiari, professionali e politici. È quindi il primo a rallegrarsi per il preavviso favorevole di ieri sera, all’unanimità, da parte del Legislativo, al credito di 1,5 milioni di franchi per la nuova pista ciclabile intercomunale della Bassa Mesolcina. Il 26 settembre prossimo toccherà ai cittadini esprimersi in votazione, ma a questo punto il traguardo è vicinissimo per un’opera che sfrutterà l’ex tracciato della Ferrovia retica e che si collegherà anche con i «cugini» ticinesi, allacciandosi all’agglomerato di Bellinzona.

Coira è entusiasta

«È un progetto dalla dimensione non solo regionale, ma addirittura intercantonale, che consente di valorizzare il sedime dismesso e di riportare a nuova vita le stazioni dell’ex Ferrovia retica. Nel Moesano ci sono un interesse ed un entusiasmo crescenti per la bicicletta e, anche dal punto di vista turistico e socieconomico, si tratta di un’opportunità irripetibile per consolidarci ulteriormente su questo mercato», afferma il raggiante primus inter pares gronese. Da San Vittore al villaggio di cui è timoniere Samuele Censi, passando per Roveredo. Vale a dire 6,6 chilometri da percorrere in tutta sicurezza (pensiamo, in particolare, agli allievi che finalmente si trasferiranno dalla strada cantonale e ai pendolari) là dove fino al 1972 sferragliavano i treni per un investimento complessivo stimato in 4,9 milioni (di cui 2,24 sussidiati dal Governo).

L’inaugurazione è prevista fra un anno, con il cantiere che dovrebbe aprire in autunno per concludersi nel giugno 2022. L’importanza dell’idea partorita in valle e di cui si parla dal 2014 è stata evidenziata, di fronte al Consiglio comunale, dal capoprogetto traffico non motorizzato Peter Oberholzer, giunto appositamente da Coira. L’ingegnere ha puntualizzato che si tratta del tracciato più lungo nei Grigioni, si è detto meravigliato per l’unicità del collegamento e ha ricordato che il contributo cantonale è il più ampio mai elargito per una simile iniziativa.

E in futuro il bike sharing

Insomma, ci sono tutte le premesse affinché l’operazione venga coronata dal successo che merita. In luglio toccherà al Legislativo di Roveredo e all’assemblea di San Vittore preavvisare i rispettivi crediti (961 mila franchi e 2,4 milioni di franchi) in vista della chiamata alle urne del 26 settembre prossimo. «Sono fiducioso, perché le autorità hanno più volte sottolineato la bontà del progetto che, tra l’altro, consentirà di intensificare le collaborazioni intercomunali», aggiunge Samuele Censi. Ma il percorso non si limiterà alla bassa Mesolcina, ma avrà degli «sfoghi» sia a sud sia a nord. Si allaccerà con quello in divenire di 3,2 chilometri previsto tra la stazione di Castione e la zona dell’ecocentro di Lumino e con quello già esistente che da Grono (zona semisvincolo, per intenderci) porta fino a Soazza lungo la sponda sinistra del fiume Moesa. Inoltre, in prospettiva, si mira a sviluppare la rete di bike sharing unendosi a quella del Bellinzonese in costante evoluzione. Senza dimenticare, quale altra conseguenza positiva della pista ciclabile, la possibilità di interrare le linee elettriche.

Un’ultima domanda, sindaco: che ne sarà delle stazioni della Retica? «A San Vittore il Comune l’ha recentemente restaurata, lo stesso ha fatto un privato per quella di Leggia. Per la struttura di Grono stiamo valutando alcune idee. Ovviamente è nostra intenzione valorizzarla essendo all’imbocco della Calanca e delle valli laterali. È destinata a trasformarsi in un punto di snodo con un infopoint e con le colonnine di ricarica per le bici elettriche. La futura pista stimolerà infatti la crescita del turismo sostenibile, incentivando allo stesso tempo la pratica di attività all’aperto, quali escursioni alla scoperta delle bellezze del nostro territorio».

