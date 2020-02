Il sole illumina il tradizionale corteo del Rabadan a Bellinzona. La sfilata lungo viale Stazione è partita verso le 13.30, e come ogni anno ha attirato nella capitale diverse migliaia di spettatori in maschera. Le premiazioni per il carro e i gruppi migliori sono previste verso le 18.15 e i nomi dei vincitori saranno annunciati nel capannone Eventi, dove nell’attesa si esibiranno in concerto le guggen ticinesi. I festeggiamenti proseguiranno tutta notte, domani e anche martedì, fino a notte fonda.