Un omaggio ad Arbedo e ai suoi dintorni. Lo propone fino al 14 novembre il fotografo Massimo Pacciorini-Job al Centro civico di Arbedo, dove la mostra è stata inaugurata venerdì. Promossa dalla Commissione culturale del Comune di Arbedo-Castione e introdotta da Massimo Daviddi, l’esposizione presenta diciannove fotografie in bianco e nero analogiche e quindici digitali a colori, separate in diversi periodi di produzione dell’ultimo quinquennio. Gli scatti del 2016 fanno parte della mostra da «Helvetia a Helvetia» tenuta alla Galleria Job di Giubiasco proprio in quell’anno, e si concentrano su Bellinzona nord, al confine con Arbedo. Le fotografie del 2017 da parte loro fanno parte della mostra «Bellinzona il fiume che unisce», già messa in mostra per la biennale dell’immagine Bi 11. Vi sono poi anche quattro immagini digitali a colori risalenti al lockdown del 2020, intitolate «strade deserte». Infine ecco undici foto digitali a colori dell’anno 2021, dedicate appunto al paese di Arbedo con i suoi angoli caratteristici, dal caratteristico nucleo fino alla Spiaggetta alla confluenza dei fiumi Ticino e Moesa.