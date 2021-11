Si è tenuta oggi a Bellinzona una manifestazione autorizzata organizzata dalla sezione ticinese degli Amici della Costituzione contro la legge COVID, in votazione il prossimo 28 di novembre. Circa 400 manifestanti, secondo quanto indica la polizia, si sono riuniti in viale Stazione e da lì si sono diretti in Piazza Governo. Qui è andata in scena una conferenza indicativamente intitolata Homo Pandemicus Quo Vadis? Filosofia in Piazza, Atto III. A prendere la parola sono stati Michelle Cailler, portavoce francofona degli Amici della Costituzione; Björn Riggenbach, membro di Aletheia; Riccardo di Ninno del movimento giovanile MASS-VOLL!; Florio Scifo dell’associazione Libera-mente Umani; Maria Pia Ambrosetti di GenitorInformaTI; Sharon Bastet del gruppo La Resistenza e Sergio Morandi, portavoce della sezione ticinese degli Amici della Costituzione.