«L’affluenza e gli incassi non giustificano un’apertura» oltre l’inizio dell’anno scolastico. Dati alla mano, il Municipio di Bellinzona non può non mostrare il pollice verso alla richiesta dei Verdi di prolungare la stagione balneare esterna dopo i primi giorni di settembre, come da tradizione. No, pure, all’eventuale apertura solo durante i weekend. Le cifre, dicevamo. Quelle snocciolate dall’Esecutivo sono eloquenti. Nel 2017, quando il bagno pubblico fu accessibile fino al 24 settembre, gli incassi mensili furono di poco superiori ai 2.600 franchi a fronte di costi aggiuntivi pari ad oltre 85.000. Lo stesso avvenne nel 2015 (entrate per 2.800 franchi circa) e l’anno seguente (8.349) nonché nel 2018 (1.575) e 2019 (4.124 franchi).

Il santo non vale la candela, insomma. «Bellinzona Sport ritiene irresponsabile pensare di spendere 3.557 franchi al giorno per dare l’accesso a pochi utenti», osserva il Municipio. E non si può neanche far dipendere la decisione dalle condizioni meteorologiche. O, meglio, dalle previsioni, in quanto «la preparazione della piscina coperta implica un lavoro di almeno 5 giorni». In parole povere: se per caso dovesse piovere, agli inizi di settembre, non è che si potrebbe prender su costume, asciugamano e cuffia e trasferirsi al coperto come se nulla fosse. Anche i costi di un’eventuale apertura contemporanea delle due piscine sono ritenuti esagerati: 106.719 franchi al mese. Senza dimenticare «l’aspetto logistico che allo stato attuale implicherebbe un aumento del personale (quattro bagnini, quattro custodi e due cassiere supplementari)».