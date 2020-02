Roland David è un uomo sereno. Così lo abbiamo visto giovedì scorso quando, in mattinata, lo abbiamo raggiunto allo Stabile amministrativo 3 del Cantone, in via Zorzi a Bellinzona, dove dirige la Sezione forestale ed i suoi 85 collaboratori. E così definisce lui stesso il proprio stato d’animo, quando ci sediamo nell’ufficio al quarto piano per chiedergli come vive, emotivamente,...