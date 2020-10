In seguito alla positività di due allievi della stessa classe della scuola media di Cadenazzo, è stata stabilita una quarantena di classe. Lo comunicano DECS e DSS in una nota.

Fino al termine della quarantena, le lezioni per gli allievi direttamente coinvolti non sono sospese, ma proseguono temporaneamente a distanza come previsto dalle indicazioni relative alle scuole medie del protocollo di quarantena di classe predisposto dal DECS. La direzione dell’istituto ha già informato i diretti interessati.