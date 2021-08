In sella o a corsa, comunque una faticaccia

Dire Giubiasco-Carena è dire ciclismo. E lo è da tempo immemore. Che sia gara o allenamento, o semplice escursione, è sulle due ruote che quella ascesa di oltre 10 chilometri viene tradizionalmente declinata. Eppure stavolta alla competizione per ciclisti, in agenda domenica 22 agosto, si abbinerà anche la gara podistica che dopo quasi trent’anni torna grazie a Fit Form di Chiara Spini, organizzatrice anche della pedalata. Sabato 21 agosto, con partenza alle 16.30 da Giubiasco, i runner potranno così cimentarsi lungo i 10,7 chilometri in salita da Giubiasco fino a Carena per un dislivello di 720 metri.