Incendio boschivo in Val Pontirone

Un incendio boschivo ha interessato quest’oggi la Val Pontirone. Allertato intorno alle 16.30, sul posto è intervenuto con una decina di militi il corpo dei civici pompieri di Biasca che si è avvalso anche di un elicottero per domare le fiamme dal momento che nella zona, particolarmente impervia, si trovava anche una cascina con due occupanti al suo interno.

«Attualmente il rogo è abbastanza contenuto, ci sono dei focolai che si estendono su un’area di circa 200 mq su una parete rocciosa», spiega il comandante dei civici pompieri di Biasca, il tenete colonnello Corrado Grassi, da noi contattato. «Terremo la situazione sotto controllo fino a domani mattina e poi, in base alle condizioni di umidità e al vento da nord, valuteremo come muoverci. In caso di necessità potremo avvalerci di 12 militi del corpo pompieri montagna Tre Valli e, dalle 7.55, pure dell’elicottero».