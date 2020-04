Incendio di Bellinzona, Scientifica al lavoro

Il violento incendio scoppiato intorno alle 17 di ieri tra le vie Pometta e Murate a Bellinzona è stato controllato dai pompieri della capitale già dopo poco più di un’ora, ma l’intervento per mettere in sicurezza l’area è durato fin quasi a mezzanotte. Decine e decine i vigili del fuoco all’opera in una giornata molto intensa. Stamattina sono stati spenti gli ultimi focolai. Poi è arrivata sul posto la Polizia scientifica per i consueti accertamenti necessari con eventi di questo genere. L’Ufficio stampa della Polizia cantonale spiega che, come di consueto, essendo alle prime battute delle indagini nessuna ipotesi sulle cause può essere esclusa. Il deposito distrutto dalle fiamme era adibito a magazzino di una ditta di piastrelle. Del ripristino del vecchio complesso di via Pometta ci eravamo occupati già due anni fa, quando il Comune aveva richiesto un intervento per mettere in sicurezza parte degli stabili oramai decadenti e pericolanti (si veda la foto in coda a questo articolo). Ne era seguito un intervento tramite ponteggi tuttora presenti.

La proprietaria non si esprime

Contattata stamattina dal CdT, anche la proprietaria afferma di non conoscere le possibili cause e non si esprime nemmeno sull’eventuale recupero futuro del complesso. L’incendio ha colpito pure un’abitazione su via Murate, evacuata fortunatamente senza conseguenze fisiche per gli inquilini. Due gli appartamenti dichiarati inagibili. Colpito parzialmente anche l’attiguo edificio che dal 2017 ospita la sede provvisoria dell’Istituto oncologico di ricerca (IOR), con accesso da via Pometta. Le conseguenze per lo stabile sarebbero solo esterne (tetto, finestre e un ventilatore). Intatto, invece, il cosiddetto «IRB bis» (ex Coop) che sorge nelle immediate vicinanze su via Murate.

Dal vicinato: «Ripristinare al più presto»

Il quartiere si è già dovuto confrontare con le polveri del grosso cantiere del futuro IRB tra le vie del Bramantino e Chiesa, oltre che con i rumori generati dal sistema di ventilazione dell’IRB bis-Humabs di via Murate, rumori noti alla Città e al Cantone e che di recente parrebbero essersi nuovamente intensificati, notte compresa. Si chiede dunque al Comune di perlomeno sollecitare il ripristino dell’area colpita dall’incendio, affinché alla prima folata di vento, fenomeno non raro a Bellinzona, le particelle rimaste al suolo non siano libere di vagare nell’aria dirigendosi verso le abitazioni.

In questa immagine del gennaio 2018, il deposito colpito dall’incendio di ieri e l’attiguo stabile pericolante, poi messo in sicurezza provvisoriamente tramite ponteggi. ©CdT

